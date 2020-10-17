"دفعة بيروت" يتصدر الترند بحلقاته الأولى ..ماغي بو غصن تعلق وهجوم بسبب جرأة الأحداث

مسلسل "دفعة بيروت" يتصدر الترند بحلقاته الأولى التي عرضت على منصة شاهد الالكترونية بعد طول انتظار عقب تأجيل عرضه منذ شهر رمضان الفائت لعدم اكتمال تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران، واستطاع العمل من حلقته الاولى استقطاب اهتمام الجمهور لكنه لاقى من البعض الإنتقادات لجرأة عدد من مشاهده، بينما وجهت زوجة منتج العمل الممثلة ماغي بو غصن رسالة لكل المشاركين في المسلسل الذي وصفته بأنه "عمل ضخم مشغول بحرفية ومتعة".

"دفعة بيروت" يتصدر الترند بحلقاته الأولى

مسلسل "دفعة بيروت" انطلقت حلقته الأولى التي عرضت مساء أمس على منصة شاهد الالكترونية، وتدور أحداث مسلسل "دفعة بيروت" خلال ستينيات القرن الماضي، حول طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، يسكنون معاً في بيوت للطلبة والطالبات، حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في شارع الحمرا الذي كان يعج بالشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين و يدرس هؤلاء الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت، وتدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات والمناكفات، وتتصاعد الخطوط الدرامية لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والسياسة والزواج والمنافسة والمؤامرة.

ومع عرض الحلقة الأولى، توقف الجمهور عند عدد من المشاهد التي وصفوها بالجريئة وبينها مشهد للفنانة نور الغندور والتي تجسد دور شابة تدعى جميلة، وهي فتاة من أب كويتي وأم مصرية ولديها أخت غير شقيقة من أم كويتية تدعى "حصة" وتدب الخلافات بينهما.

وتظهر نور الغندور وهي تتجادل مع أختها "حصة" وتتوعدها متحدثة باللهجة المصرية، لتقوم شقيقتها بالرد قائلة لها "طلع العرق المصري"، الأمر الذي اعتبره الجمهور بأنه كلام عنصري، ثم تتابع "جميلة" خناقتها مع أختها غير الشقيقة وتقول لها بأن والدها تزوج مصرية لأنها جميلة، فتوقف الجمهور ايضا عند كلامها معتبرين بأنه مضمون كلامها يحمل تنمراً

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العمل سيضمن كذلك قصص حب مثيرة للإهتمام وبينها علاقة مهند الحمدي (منصور)، ونور الغندور (جميلة)، وستكون ثالثة أبطال هذا الخط الدرامي ليالي دهراب التي تطلّ في شخصية حصّة الأخت غير الشقيقة لجميلة من والدها ووالدتها كويتية الجنسية، ويضطر مهند الحمدي للارتباط بشقيقة الفتاة التي يحبها وتنطلق الصراعات بين الشقيقتين.

ماغي بو غصن​ تصف المسلسل بـ "الاحترافي"

من جانبها، وجّهت زوجة منتج العمل الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ رسالة تهئنة لصُنّاع مسلسل "​دفعة بيروت​"، تزامناً مع بدء عرض أولى حلقات العمل، ونشرت عبر صفحتها على السوشيال ميديا برومو من المسلسل الذي وصفته بأنها عمل ضخم وعلّقت: "مسلسل ‎دفعة بيروت.. عمل ضخم ومشغول بحرفية ومتعة.. تحية لكل اللي عملوا مجهود جبار بظروف صعبة".

ماغي بو غصن وجهت كذلك تهنئة لزوجها على المسلسل قائلة: "مبروك جمال سنان فخورة فيك.. مبروك للرائعة هبة مشاري حمادة والمميز علي العلي وكل النجوم..".

مسلسل دفعة بيروت من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، و و"جوي برودكشن" وبطولة ممثلين من مختلف الدول العربية والخليجية، منهم فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش، وآخرين...