صور وفيديو هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بليلة الحنة..بالجلباب الشعبي والعصا

هنادي مهنا الفنانة المصرية احتفلت بليلة الحنة في وجود مجموعة من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني وكذلك زوجها الفنان أحمد خالد صالح، حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان الجلباب، بينما وجهت العديد من النجمات رسائل التهنئة لهما.

هنادي مهنا واحمد خالد صالح بالجلباب في ليلة الحنة

هنادي مهنا نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور وفيديوهات من حفل ليلة الحنة الذي أقامته أمس الجمعة بحضور مجموعة كبيرة من اصدقائها من الوسط الفني، وقرر كل من أحمد خالد صالح وهنادي مهنا الاحتفال بشكل مختلف بالحنة حيث قام الثنائي بإرتداء الجلباب والاستعانة بالعديد من الديكورات التي تعبر عن الأجواء والفلكلور الشعبي، وظهرت هنادي مهنا في جلسة التصوير مع أحمد خالد صالح وهي تمسك عصا خشبية في وقت وضع نجل الفنان خالد صالح شارب، حيث استوحي الثنائي ظهورها من أفلام الأبيض والأسود المصرية القديمة.

A post shared by (@ahmed_love_hanady_forever) on Oct 16, 2020 at 1:40pm PDT

النجمات في ليلة حنة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

هنادي مهنا لم تكتف بالديكور الشعبي الذي قدمته في حنتها بل وضعت كذلك العديد من العبارات التي تعبر عن الحالة التي كانت ترغب في تنفيذها فكتبت على العديد من الديكورات عبارات الشعبية مثل "خش برجلك اليمين حنة هنادي مهنا.. مش هنقول كلام كبار عشان الكبار مايتكلموش"كما كتبت كذلك "اليوم دا يوم مش عادي.. دي الحنة حنة هنادي" وتواجد في الحنة كذلك مجموعة من النجمات منهم الفنانة شيماء سيف التي ظهرت في الحفل وهي ترتدي كذلك ملابس شعبية ورقصت مع العديد من صديقاتها الذين تواجدو في الحفل، كما حرصت على الحضور الفنانة وفاء عامر والفنانة ريم سامي، وهند عبدالحليم.

حفل عقد قران أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قد احتفل كل منهما خلال الأيام الماضية بحفل عقد قرانهما بحضور العديد من النجوم المقربين من أسرة النجمين، وقد نشر الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا أكثر من صورة لحفل عقد قرانهما، وجاء أول تعليق على الصور التي قام كل منهما بنشرها: "تمت بحمد الله والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. اللهم بارك لنا و بارك علينا و اجمع بيننا في خير"، وقدم العديد من زملاء هنادي مهنا وأحمد خالد صالح التهاني بهذه المناسبة، وأبرزهم مي كساب ومي نور الشريف وآيتن عامر وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وغيرهم، وعلقت الفنانة جومانة مراد قائلة:" حبيبتي ألف ألف مبروك ربنا يهنيكم ويسعدكم ويرزقكم الذرية الصالحة ان شاء الله"، وعلقت الفنانة كارمن سليمان: "ألف مبروك يا حبيبتي زي القمر ما شاء الله ربنا يحميكوا ويخليكوا لبعض يا رب".