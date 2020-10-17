شاهد.. أحمد داود يتألق برفقة علا رشدي

شارك الفنان احمد داود جمهوره بصورة جديدة مع زوجته علا رشدى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوها تإنستجرام.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "أحلى كابلز" و"منورين" و "ربنا يخليكم لبعض" و"ماشاء الله عليكم ربما يحفظكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل ب "100 وش" نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

كما شاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.