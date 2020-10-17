أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

فاجأت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور أعلنت فيه رفضها استقالة الفنان أشرف زكي، من منصب رئيس نقابة المهن التمثيلية، لتفاجئ متابعيها بقراره حول اعتزامه الاستقالة من منصبه من النقابة، والذي لم يتم الإعلان عنه. وتضمّن منشور لقاء سويدان، طلبًا موقعًا من 50 عضوًا من الجمعية العمومية داخل نقابة المهن التمثيلية، حتى الآن يرفضون قرار استقالة أشرف زكي، ودعوة لزيادة التوقيعات الرافضة للاستقالة، تأييدًا منهم على بقائه في منصبه.

حوار طريف دار بين سفير الصين بالسعودية والنجم عمرو دياب وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة وذلك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حررت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة ايرث برودكشن الوكيل الحصري للمطرب محمد الشرنوبي محضر برقم 17387بتاريخ 16/10/2020في قسم الهرم ضد المطرب محمد الشرنوبي لغنائه في احدي حفلات الزفاف بفندق مينا هاوس مساء الجمعة دون موافقة الشركة.

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن قيام الشرطة بالقبض على نجمة بوليوود "أرشانا جالراني" مؤخرًا في قضية تعاطي مخدرات، وأشارت إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيقات حتى الآن.

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بنشر فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء احتفالها بيوم الحنة.