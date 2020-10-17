تريند الفن | سارة الطباخ تحرر محضرا ضد محمد الشرنوبي.. والجمهور يبحث عن أحمد رمزى بسبب رانيا يوسف

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تصدّر الفنان الراحل أحمد رمزي، مؤشرات البحث جوجل بسبب لقاء الفنانة رانيا يوسف، في برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "دوت الخليج".

وقالت رانيا يوسف، إنها كانت تتمنى التمثيل مع الفنان الراحل أحمد رمزي، مضيفة: "كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي عشان نتشاقى ونلعب، الولد الشقي أحمد رمزي.

وكانت رانيا يوسف، شاركت في الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح" الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

حررت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة ايرث برودكشن الوكيل الحصري للمطرب محمد الشرنوبي محضر برقم 17387بتاريخ 16/10/2020في قسم الهرم ضد المطرب محمد الشرنوبي لغنائه في احدي حفلات الزفاف بفندق مينا هاوس مساء الجمعة دون موافقة الشركة.

كما قامت باتهام المدعو خالد كمال في المحضر بانتحال صفة مدير أعمال المطرب وسوف تحرك ضده مدير أعماله دعوي قضائية.

وتحذر المنتجة سارة الطباخ كل الشركات الإنتاجية ومتعهدي الحفلات من التعامل مع المطرب حتي لا يتعرضون للمساءلة القانونية لأن عقد الفنان مازال ساريا وكافة ادعاءاته التي يروجها مع الشركات والمعلنين عن فسخ تعاقده باطلة، مشيرة إلى ان محمد الشرنوبي يحاول توريط الشركة مع الشركات الإنتاجية والمتعهدين.

وافق اليوم السبت 17 أكتوبر، ذكرى رحيل الفنان الراحل ممدوح وافي عام 2004 عن عمر يناهز 53 سنة، الذي وُلد في 11 مايو في نفس اليوم عام 1951، بقرية المندرة في محافظة الفيوم.

وُلد ممدوح محمد علي وافي في 1951، بدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية، إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إلي التمثيل حتى أنه قرر أن يصقل موهبته عن طريق الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ ممدوح وافي، مشواره الفني عام 1979 من خلال العمل المسرحي، حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية المتميزة ومنها "حمري جمري الهمجي هي والتلامذة حضرات السادة العيال تزوير في أوراق عاطفية".