إليسا عن الثورة اللبنانية: أجمل شيء صار ببلدنا

علقت الفنانة اليسا على الاوضاع اللبنانية الحالية من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت اليسا من خلال تغريدتها :" الثورة كانت أجمل شي صار بلبنان من وقت الاستقلال، لأنها خلتني أعرف إنو في ناس نضاف بهالبلد، ما بيفكرو بطائفية، ولا همن المناصب، ولا بالن مين في على هالمقعد أو على هيداك المركز"

واضافت اليسا :"الثورة هيي أجمل شي صار بلبنان، ولازم كل يوم يكون هدف الثورة بالنفوس قبل الساحات، تا نقدر نغيّر فعليا"