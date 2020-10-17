راغب علامة عن الثورة اللبنانية: مطالب اليوم للشعب

عن الاوضاع اللبنانية الحالية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا :"

نشر الفنان راغب علامة تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يهاجم فيها السياسيين والحكومة اللبنانية. ومن ناحية اخرى وقال راغب: "الطبقة السياسية تتعامل مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الانفجار حصل في إسرائيل وليس في بيروت! وأضاف راغب قائلا: "ويتعاملوا على أن الضحايا والجرحى والمتضررين ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر!".

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