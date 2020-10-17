وقالت نجوى كرم :" لكل اللى مشغول باله عليا الحمدلله بطمنكم انى بالف خير وكورونا لا شفتنا ولا شافت عتبة بيتنا "
واضافت نجوى كرم :" ياريت تتلهوا بنجاحتنا اكتر ماتتلهوا بالاشاعات اللى عم تطلع علينا "
قالت نجوى في تغريدتها: "دعوة مني لكل إلي معنى ولي مش معنا … لكل المصورين والرسامين و النحاتين … ولكل حدا بحب لبنان … لبناني أو مش لبناني … إنه شاركنا بصورة حلوة أو فيديو حلو … مع اسم المنطقة … تحت عنوان لبنان الحياة".
وأرفقت عدد من الصور الرائعة التي تبرز معالم بلد الحسن والجمال لبنان الحزين، وبالفعل لاقت المبادرة قبولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوى كرم تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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