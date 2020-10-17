سامي مغاوري يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل أزمة استقالة أشرف زكي من منصب نقيب الممثلين

وأضاف سامي مغاوري، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن اشرف زكى مستاء من تجاوزات البعض في حقه، ويطالبون النقابة بأعمال لا تخصهم بشأن توفير العمل لهم، لافتًا إلى أن هذه التجاوزات وصلت إلى حد التجريح وتعدي الخصوصيات، وهذا ما رفضه أشرف زكي.
وأوضح، مغاوري، أن النقابة دورها خدمي، وتقوم بعملها على أكمل وجه، فوفرت لأعضائها بدل في فترة الحظر لمجابهة فيروس كورونا، وصل إلى 3 آلاف جنيه لكل عضو، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الرعاية الطبية والصحية.
وفاجأت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور أعلنت فيه رفضها استقالة الفنان أشرف زكي، من منصب رئيس نقابة المهن التمثيلية، لتفاجئ متابعيها بقراره حول اعتزامه الاستقالة من منصبه من النقابة، والذي لم يتم الإعلان عنه.
وتضمّن منشور لقاء سويدان، طلبًا موقعًا من 50 عضوًا من الجمعية العمومية داخل نقابة المهن التمثيلية، حتى الآن يرفضون قرار استقالة أشرف زكي، ودعوة لزيادة التوقيعات الرافضة للاستقالة، تأييدًا منهم على بقائه في منصبه.
وكتبت لقاء سويدان، في منشورها على فيسبوك: «نعلن نحن الموقعين أدناه باسم الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية رفض استقالة السيد النقيب المحترم الدكتور أشرف زكى ودعمه بالتأييد والاستمرار في موقعه كنقيب وأخ وصديق لكل الأعضاء (زميلى العزيز خذ البوست كوبى بيست والصفة على صفحتك بعد كتابة اسمك و شعبتك)».
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