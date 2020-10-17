معرض افتراضي لعدد من الفنانات التشكيليات العمانيات

مسقط ـ «الوطن»:

ممثلة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب معرضا فنيا افتراضيا تحت عنوان (أرض الألوان) لأربع فنانات مجيدات من محافظة ظفار تميزت تجاربهن الفنية بالعطاء والإبداع، حيث تشارك في المعرض كل من الفنانة التشكيلية ميادة سعيد ريحان والفنانة يسرا سالم مقيبل والفنانة التشكيلية أسماء عبدالعزيز كليب والفنانة التشكيلية مريم محمد العمري، وسيتم بث المعرض اليوم وذلك احتفاء بيوم المرأة العمانية ودورها الرائد في كافة المجالات من خلال عرض أعمال المعرض في قاعة افتراضية عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره في منصة الإنستجرام الخاصة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية osfagovoman. ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية ذات الصلة بأهمية إبراز مفردات الثقافة والتراث العماني الأصيل ومناظر من البيئة العمانية بطبيعتها الغناء وتضاريسها الفريدة والمتنوعة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأعمال في جماليات الخط العربي والتشكيلات الحروفية، حيث يضم المعرض 32 عملا فنياً بواقع 8 أعمال لكل فنانة مشاركة.

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