ليلى علوي ناعية والدة منسي: في جنة الخلد بجوار شهيدنا البطل

نعت الفنانة ليلي علوي، والدة الشهيد "أحمد المنسي" التي وافتها المنية مساء اليوم.
وكتبت ليلي علوي عبر صفحتها علي "انستجرام" : "انا لله وانا اليه راجعون في جنة الخلد بجوار شهيدنا البطل العقيد احمد منسي بإذن الله".
وتُوفيت والدة الشهيد أحمد صابر المنسي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة في العاشر من رمضان.
وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن السيدة "سناء" والدة الشهيد المنسي كانت تعاني من بعض الأمراض، وتم حجزها بالمستشفى الجوي، ولقيت ربها داخل المستشفى.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة من مسجد التوحيد وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.
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