مبروك يا بوب.. نيرمين ماهر تهنئ إيهاب فهمي بنجاح سيرة الحب

نشرت الفنانة نيرمين ماهر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان إيهاب فهمي، هنأته خلالها بنجاح عرضه المسرحي "سيرة الحب"، الذي يجسد من خلاله شخصية الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وعلقت "نيرمين ماهر" على الصورة قائلة: "مبرووووك مسرحيه سيره الحب يا بوب وديما مبدع وفعلا المسرحيه حلوه اوي والبنات صوتهم يجنن ????????"

مسرحية "سيرة الحب" من بطولة الفنان إيهاب فهمي، ونخبة من النجوم المتميزة الفنان مجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، ومروة ناجي وشيكو، وناصر عبدالحفيظ، ونهلة خليل، وشريف عواد، وأحمد الأمير، وعمرو أصلان، وسمية درويش، وعماد عبدالمجيد، ومجموعة من الشباب الصاعد، من تأليف أيمن الحكيم، وقائد الأوركسترا محمد أبواليزيد، ومن إنتاج الفرقة الاستعراضية للفنون الشعبية والموسيقية بقيادة صلاح لبيب، وإخراج فارس المسرح العربي الدكتور عادل عبده.

مسرحية "سيرة الحب" تتناول محطات من حياة بليغ حمدى وإثرائه للموسيقى ومعاناته من أجل الفن، وأثره البالغ فى الأغنية المصرية والعربية، وعلاقاته بكبار عمالقة نجوم الطرب والشعر والغناء والموسيقى بينهم أم كلثوم، وعبد الوهاب، ووردة، وعبد الحليم، والأبنودى، والسنباطى، والنقشبندى.