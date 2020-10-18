نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي: عقبال الزمالك

حرص الفنان نبيل الحلفاوي علي تهنئة النادي الأهلي بعد تغلبه على مضيفه الوداد المغربي بنتيجة 0/2، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكتب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏عقبال الزمالك.. فكما فعلها الأهلي اليوم يمكنكم فعلها غدا إن شاء الله بنفس التركيز والثبات.

سجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 4، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء من بديع أووك لاعب الوداد في الدقيقة 44.

وستقام مباراة العودة بين الأهلي ونظيره الوداد، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.