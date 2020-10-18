تامر كرم يعلن تكوين فرقة مسرحية شبابية جديدة

أعلن المخرج تامر كرم، عن تكوين فرقة مسرحية شبابية بمواصفات إحترافية كاملة.

وقال تامر كرم، من خلال حسابه على "الفيسبوك":"هام يعلن مسرح #جراند_طيبة للمخرج والممثل #تامر_كرم عن تكوين فرقة مسرحية شبابية بمواصفات إحترافية كاملة ، وستعقد مقابلة شخصية واوديشن لاختيار العناصر".

وتابع قائلًا: "ستكون الاختبارات مجانية وكذا الالتحاق بالفرقة والتواصل سيكون من خلال رسايل الصفحة فقط بإرسال كافة البيانات صورة شخصية أو ڤيديوهات تمثيل وأرقام التليفونات المتاحة لتحديد ميعاد شخصي وهي الطريقة الوحيدة للتواصل" .