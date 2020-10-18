أخبار الفن| طليقة عمرو دياب تثير الجدل بارتباطها مجددا.. بهاء سلطان يكشف حقيقة اعتزاله.. التجاعيد تغلب على ملامح بوسي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

يبدأ المخرج بلال العربي، مطلع الشهر المقبل تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "ملوخية بالتريند"، بطولة المطرب حمو بيكا وعلاء زينهم، العربي كركور، حسن عبد الفتاح، محمود حسان، شمس نبيل.

نفى الفنان بهاء سلطان، لـ دوت الخليج، ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة حول اعتزاله الفن واتجاهه لتقديم الأناشيد الدينية والابتهالات، بدلًا من الغناء، بعد مقابلته أحد الشيوخ مؤخرًا.

قال الفنان سامي مغاوري -وكيل نقابة المهن التمثيلية- إن النقابة ستعقد اجتماعا عاجلا مع أعضاء الجمعية العمومية يوم الأربعاء المُقبل، لمحاولة إقناع الفنان أشرف زكي، بالتراجع عن قرار استقالته من منصب النقيب، وإزالة الخلاف والتهدئة.

أثارت زينة عاشور -مُطلقة الفنان عمرو دياب وأم أبنائه- الجدل عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور انستجرام، بعد منشورها الأخير، الذي كتبت فيه بـ الإنجليزية: «هناك تخاطر بين القلوب»، وأشارت برمز القلب في التعليقات.

نشرت الفنانة الشابة شيماء عباس، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة بوسي، بعد غياب طويل للأخيرة عن الظهور، وذلك ضمن عرض «سينما مصر» للمخرج خالد جلال.