هل فشل مشروع زواج نيللي كريم الثالث؟..فيديو

نيللي كريم حلت ضيفة في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلاني، وأطلقت عدة تصريحات مثيرة للجدل وأبرزها عن زيجاتها السابقة وكذلك حديثها الغامض عن مستقبل زيجتها مع خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام.

نيللي كريم تثير الجدل بحديثها عن زواجها الجديد

وأثارت نيللي كريم الجدل والتساؤلات حول زواجها المنتظر من رجل الأعمال عمر إسلام، بعد الاحتفال بخطبتهما الصيف الماضي، وذلك بعدما كشفت نيللي كريم في تصريحاتها ببرنامج "السيرة" إنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى، وستتفرغ لنفسها فقط، وقالت:"مش عايزة أتجوز تاني.. وقررت أعيش لنفسي وأحب نفسي.. مفيش أحسن من حب الذات"، وهو ما اعتبره البعض إعلان غير مباشر منها على فسخ خطوبتها الأخيرة.

هل انفصلت نيللي كريم عن خطيبها الجديد؟

وتسببت تصريحات نيللي كريم في حيرة جمهورها والذين رأي بعضهم إن حديثها لا يعبر بالضرورة عن فسخها خطوبتها خاصة إنها تحدثت في الحلقة عن تجربتيها السابقتين في الزواج وعن تعرضها للخيانة، و شكك البعض في تاريخ تصوير الحلقة وإنها قد تكون تصريحات قبل خطبتها، وتداول الجمهور تصريحات نيللي كريم على مواقع التواصل وتصدرت التريند بعدما كشفت عدة أسرار عن حياتها في البرنامج.

وكشفت مصادر في البرنامج عن تصوير حلقة نيللي كريم منذ أيام قليلة، ونفت أن تكون تصريحات نيللي كريم قديمة وقبل خطبتها الصيف الماضي، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وفشل مشروع زواجها الثالث، وذلك بعدما فاجأت الجميع بخبر خطبتها في شهر يونيو الماضي، وقالت وقتها إنها ما تزال تستعد لإقامة حفل زفاف، وكان آخر ظهور لها مع خطيبها في نهاية شهر سبتمبر الماضي في حفل عيد ميلاد ريهام حجاج.

نيللي كريم في برنامج "السيرة"

وكانت نيللي كريم قد تحدثت في البرنامج عن زيجتيها السابقتين وقالت أنها تزوجت في عمر الـ 17 عاماً من دون معرفة أهلها، وعندما علمت والدتها بالأمر "لطمت بالروسي"، مشيرة إلى ان الفرق بينها وبين زوجها حينها كان 10 سنوات واستمرت زيجتهما لنحو 9 سنين، وعن أسباب طلاقها في زيجتيها السابقتين قالت بأن الطلاق وقع بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة، ولم تنكر في نفس الوقت حصول خيانة زوجية، وأضافت نيللي كريم أنها تتعامل مع أزواجها السابقين لتربية الأبناء، وأشارت الى أن ابنائها الأربعة يعيشون معها، وتخاف على سيليا الأكبر بشكل أكثر من ابنتها كندة، فهي تشبهها في بعض التصرفات لذلك تقلق عليها بأن تكون مثلها وتقع في أخطائها.