عمرو دياب يشعل حفله الخاص بحضور النجوم وليلى علوي تخطف الأنظار برقصها على أغانيه..فيديو وصور

عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا جديدا في مصر وسط حضور كبير من النجوم تتقدمهم الفنانة ليلى علوي ويسرا، وقدم الهضبة في الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني الجديدة التي طرحها خلال الفترة الماضية.

عمرو دياب يحيي حفلا جديدا في مصر

عمرو دياب أشعل حفله الخاص الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الجمعة 16 أكتوبر، وسط تواجد مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي، عمرو دياب قدم في الحفل مجموعة من أبرز أغانيه منها "اهه اهه" التي تم طرحها خلال الساعات الماضية على إحدى التطبيقات الغنائية، وتواجد في الحفل الذي أحياه النجم عمرو دياب كل من الفنانة يسرا، وليلى علوي، وروبي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، ووالدها محمد الصغير، والإعلامية لميس الحديدي، وجمع كبير من الشخصيات العامة في مصر.

نور عمرو دياب تعلق على حفل والدها الأخير

عمرو دياب نشر كذلك عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور من حفله الأخير وعلق عليها قائلا: "قدم عمرو دياب الليلة الماضية حدثًا خاصًا في القاهرة"، كما تفاعل مع الصور التي قام بنشرها ابنته الكبرى نور والتي علقت عليها قائلة: "نعم يا أبي"، وكذلك ابنته كنزي، والفنان عمر السعيد، وميرنا جميل، وليلى أحمد زاهر، وعزوز عادل، وأسما شريف منير، والشاعر تامر حسين، وإيمي سالم.

A post shared by (@amrdiab) on Oct 17, 2020 at 4:59am PDT

ليلى علوي ترقص وتغني في حفل عمرو دياب

ليلى علوى نشرت كذلك عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أثناء تواجدها في حفل عمرو دياب وظهرت وهي ترقص وتغني على أغاني الهضبة، وكان من النجوم الذين يقفون بجوارها الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وكانت الفنانة ليلى علوي من أولى النجوم الذين قدموا التهنئة للفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59، فكتبت تعليقا قالت فيه: "دايماً مجمعنا في حفلاتك، ومفكرنا بأحلى الذكريات اللي فاكرينها على أغانيك، كل سنة وأنت طيب يا هضبة.. وكل سنة وذكرياتنا معاك بتزيد".

A post shared by (@lailaelouiofficial) on Oct 17, 2020 at 2:03am PDT

دينا الشربيني احتفلت كذلك بعيد ميلاد النجم المصري بطريقة رومانسية عبر حسابها على "انستجرام"، ونشرت مقطع فيديو به مجموعة صور ولقطات جمعتها بعمرو دياب على مدار علاقتهما، واستعرضت لحظات كشفت عنها للمرة الأولى من تاريخ علاقتها بعمرو دياب، وذلك على أنغام أغنية "أماكن السهر"، فكتبت دينا الشربيني تعليقا على الفيديو قالت فيه: "أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق.. لطيف، قوي، متواضع، طيب وشجاع.. لديك حقًا كل شيء.. عيد ميلاد سعيد للواحد والوحيد عمرو دياب".