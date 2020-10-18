حمادة هلال: أغنية سبونج بوب سببت لي مشكلة كبيرة مع بنتي

قال المطرب حمادة هلال إن أغنية محمد نبينا من أكثر الأغاني التي حققت نجاحًا في جميع ألبوماته.

وأضاف حمادة هلال خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أغنية "أنا سبونج بوب" سببت له مشكلة كبيرة مع ابنته لأن أصحابها في المدرسة بيقولوا ليها أن والدك هو سبونج بوب، وأصبحوا ينادونها إرما سبونج بوب .

ويذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء السبت والأحد من كل أسبوع على شاشة الحياة.

كان حمادة هلال هنأ المطرب مصطفي قمر بعد افتتاح مطعمه الجديد، ونشر صورة لهما عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق قائلا : الف مبروك ياحبيبي ربنا يكرمك المكان تحفه والأكل اجمل وأجمل

وكان حمادة هلال كشف حقيقة غيابه عن دراما رمضان 2021 قائلا: "لحد دلوقتي مجليش ورق حسيت ان عايز اعمله، وانا اتعودت اني اكون في بيوت الجمهور ودي حاجة من عند ربنا، وانا لحد دلوقتي مجليش الورق اللي اقول يلا بسرعة نعمله ممكن يكون هيليق علي نجوم تانية كبار، ليه انا اعمل حاجة مش شبهي".

على الجانب الآخر أحيا المطرب حمادة هلال حفلا بمسرح الزمالك الجمعة الماضي وقدم عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك اخر حاجة، وجمالها اوه لا لا، ومش هقول.

الحفل جاء ضمن فعاليات أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال والتي اقيمت تحت اسم "مهرجان بيندولين".