عقبال الزمالك.. ريم البارودي تهنئ الأهلي بفوزه على الوداد

وكتبت ريم البارودي:" الف مبروك لنادى الأهلى وعقبال نادى الزمالك".
وجاءت تعليقات الجماهير:
الف مبروك لكل مصر و عقبال الزمالك بكره
مبروك النادى الاهلى و جمهوره العظيم
الله اكبر على رجاله الاهلى و موسيمانى
ووضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
وقال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن الفريق الأحمر حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الوداد المغربي، أمس السبت.
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