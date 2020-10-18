حمادة هلال: أنا مش سي السيد .. وسر السعادة الزوجية أنك تشترى دماغك

قال الفنان حمادة هلال، إن خالته سمية ونوسة هما من بقيا له بعد والدته، مضيفا خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن ربنا انعم عليه بزوجة طيبة وبنت ناس تحملته، و لم ينس لها أنها لم تعترض على أن والدته سوف تعيش معهم.

وردا على سؤال لعمرو الليثى عن سر السعادة الزوجية أجاب حمادة هلال "انك تشترى دماغك".

وتابع هلال: عمري ما بقى سي السيد في البيت، انا مهمل جدا وغير منظم في البيت وساعات بساعد فى البيت.

وأردف حمادة هلال أن ابنه يوسف يحب الإخراج وابنته راما صوتها رائع، مضيفا أنه يفكر أن يعمل لها أغنية.

كما تحدث حمادة هلال عن أغنية اشرب شاي وقال حينما عرضت علي من اوكا قولت له أنا هغنيها مش هسيبها.

وأضاف أنه عرض الأغنية على أحدى شركات انتاج الشاي الكبرى وتأخروا في الرد، فقرر انتاج الاغنية علي حسابه حتى لا يتم سرقتها، وصرف عليها مبلغ كبير.