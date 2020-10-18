الجماهير تطالب تامر عاشور بتحضير أغنية لـ الأهلي

نشر الفنان تامر عاشور منشور جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عبر خلاله عن حبه للنادى الاهلى بعد فوزه على نادى الوداد المغربى بهدفين نظيفين.

وكتب تامر عاشور: "عمرى ما احب غير الاهلى".



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وجاءت تعليقات الجماهير:

حضر اغنيه للاهلى عشان هناخد البطوله

مستنيين اغنيه للاهلى

الاهلى فوق الجميع



على الجانب الآخر، قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن الفريق الأحمر حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الوداد المغربي، أمس السبت. على الجانب الآخر، وأضاف طارق قنديل، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة على قناة دوت الخليج:« مبروك لجميع جماهير الأهلي، حققنا فوزا مستحقا، حسمنا الشوط الأول، ولايزال هناك 90 دقيقة أخرى في القاهرة".



ووضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة