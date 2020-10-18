وتحدث حسن شاكوش فى بدايه الفيديو عن غضبه من رواد السوشيال ميديا الذين يصفونه بالجاهل ويقومون بشتمه بسبب شهرته وغضبهم من حصوله على أموال طائلة.

قال حسن شاكوش في الفيديو إنه لم يكن غنيا فى بدايه حياته فكانت حياته مليئه بالمعاناه، مضيفا أن العمل ليس عيبا، فبدأ حياته لاعب كره قدم فى نوادى كبيرة، وعمل فى محل بلايستيشن، وعمل فى ورشه أحذية، وكان يزف العرائس مقابل القليل من المال ولم يعترض.

وتابع أن لكل إنسان رزق ووقت لرزقه يعلمه الله فقط، فالكل لم يمر بمثل ظروفه او ظروف الاخرين ويجب على الشاب أن يكافح فى حياته ويتعب حتى يرزقه الله ولا يستسهل طريق الاموال، مؤكدا انه سامح كل من قام بشتمه او الاستهزاء به. وتصدر مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي تريند رقم 1 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لـ شاكوش. تقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتيه مقرمشه .. يابت ده انتي قطه مخربشه ,, اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه .. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه .. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه". "بنت الزوات ياتاج علي راسي .. بنت الزوات ياصحبتي وناسي .. مليش بديل .. انا معاكي اساسي انا اساسي .. بنت الزوات انتي اللي هتصوني .. بنت الزوات يالوز يابنبوني .. نصي التاني لونك شبه لوني".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لكل إنسان رزق .. حسن شاكوش يوجه رسالة حزينة للمستهزئين به.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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