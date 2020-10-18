انفيدرز تقدم حفل روك في ساقية الصاوي.. تفاصيل

تستعد ساقية الصاوى لاستقبال حفل روك لفريق "انفيدرز" يوم السبت 31 من أكتوبر بقاعتها النهر الساعة الثامنة مساءً.

"انفيدرز" تأسست عام 2004 وهي الفرقة المصرية الأولى والوحيدة التى تعيد تقديم أغنيات فريق Iron Maiden ويشارك أعضاء الفريق فى شغفهم بأيرون مايدن.

وحققت الحفلة الأولى للفرقة نجاح كبير واندهاش بسبب كبر عدد عشاق مايدن في عالم موسيقى الروك والميتال ، وكانت تلك هي الشرارة التي أبقت الفرقة مستمرة وتقدم حفلات حية للجمهور.في عام 2007 ، شاركت الفرقة المسرح مع فرقة الميتال السويدية Pain of Salvation (P.O.S.) في مهرجان MusicMana (مصر) ، كما فازت الفرقة بجائزة MusicMana لأفضل أداء.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.