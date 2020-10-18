فيديو مها أحمد تنهار على الهواء بسبب معاناة أسرتها:"أصبنا بأمراض غامضة وشقى عمرنا ضاع"

مها أحمد وزوجها مجدي كامل يمران بفترة صعبة بسبب الأحداث المأساوية التي تعرضت لها أسرتهما مؤخراً، والتي كشف عنها ابنهما عادل للجمهور بتأثر حالته النفسية والصحية بسبب إصابته بمرض غامض ورحيل صديقه المقرب بالإضافة إلى تعرض منزلهما للغرق.

مها أحمد ومجدي كامل يكشفان معاناتهما بسبب المرض وغرق منزلهما

وعلقت الفنان مها أحمد وزوجها مجدي كامل على الضجة التي أثارها ابنهما عادل بعدما كشف عن وقائع مأساوية تعيشها الأسرة في الفترة الأخيرة، وقالت مها أحمد في تصريحاتها ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنها تعرضت في الفترة الأخيرة لعدة حوادث غريبة مثل اصطدام سيارتها وكذلك نجاتها من حادث غرق في الساحل الشمالي وآخرها تعرض منزلهما للغرق والدمار.

مها أحمد تبكي على الهواء بسبب مرض ابنها

وقالت مها أحمد إنها فوجئت بما كتبه ابنها على انستقرام حول شعوره بالاكتئاب، وقالت إنه تعرض أيضاً لعدة حوادث غامضة مثل انفصاله عن حبيبته ورحيل صديق طفولته بالإضافة إلى حزنه على غرق المنزل وأصيب بمرض غامض، وأضافت إن حالته لا تتحسن بالعلاج وهو ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة، وكشف الأطباء إن ما يمر به يرجع لحالته النفسية.

وبكت مها أحمد على الهواء أثناء حديثها عن مرض ابنها الثاني "أحمد"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت إنها لا تستطيع رؤيته أو لمسه والاقتراب منه منذ بداية أزمة كورونا وذلك خوفاً عليه من التقاط العدوى لإنه يعاني من نقص في المناعة ويتلقى علاج باستمرار، وكشفت عن تولي شخص واحد فقط في المنزل مهمة رعاية ابنهم ولا يختلط بأحد، ولم تتمالك دموعها أثناء حديثها عن مرض ابنها في فترة كورونا وصعوبة التنقل به في المستشفيات بسبب خوفها عليه من الفيروس.

مجدي كامل ومها أحمد يثيران تعاطف الجمهور

وقال الفنان مجدي أحمد إن ما حدث لهما لا تفسير له سوى الحسد، وطلب من ابنه التفاؤل بالمستقبل وبانتهاء الأزمات الحالية التي تمر بها الأسرة، وكشفت مها أحمد عن إصابتها دوت الخليج الأخيرة بمرض غامض جعلها بمتاعب كبيرة ومن بينها آلام في صدرها وقالت إن زوجها وابنها عادل أصيبا بنفس الأمر، وأكدت أنهم أجروا تحليل كورونا وتأكدا من عدم إصابتهم بالفيروس.

وكان ابن مجدي كامل ومها أحمد قد صدم الجميع في الفترة الأخيرة بكتابته تدوينة مؤثرة كشف بها معاناته النفسية والصحية في الفترة الاخيرة وسرد عدة وقائع وحوادث وقعت له ولأسرته، وهو ما جعل الجمهور يتعاطف معه ومع أسرته على مواقع التواصل.