نجوى كرم تحسم جدل إصابتها بفيروس كورونا

نجوى كرم أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد تداول شائعات حول إصابتها بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي دفعها للخروج عن صمتها وتوجيه رسالة حاسمة لجدل إصابتها.

نجوى كرم توجه رسالة حاسمة بعد أخبار إصابتها بكورونا

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل اليوم حول إصابة الفنانة اللبنانية نجوى كرم بفيروس كورونا، وهو ما أقلق الجمهور عليها، ودفعها إلى نشر رسالة حاسمة على حسابها بتويتر، طمأنت بها الجمهور على حالتها الصحية ونفت إصابتها بفيروس كورونا، واستعانت بأغنيتها الجديدة "بيروت" للرد على الشائعات.

وطلبت نجوى كرم من مروجي الشائعات بالتركيز مع أعمالها الفنية ونجاحاتها وآخرها أغنية "بيروت"، وقالت في تغريدتها:" كل اللي مشغول باله عليا.. الحمد لله بطمنكم أني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا.. ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".

نجوى كرم تخطف الأنظار في "ذا فويس سينيور"

وخطفت الفنانة نجوى كرم الأنظار في الأيام الأخيرة بعد عرض أول حلقتين من الموسم الأول لبرنامج "ذا فويس سينيور" والذي تشارك به نجوى كرم مع هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين، وتلقت نجوى إشادات واسعة على مواقع التواصل بسبب إطلالاتها في البرنامج بالإضافة إلى الروح التنافسية والطريفة التي تجمعها بزملائها في البرنامج، ويستمر عرض البرنامج لمدة 4 قادمة، وتعود به نجوى كرم إلى برامج اكتشاف المواهب بعد انتهاء تجربتها في برنامج "عرب غوت تالنت".

نجوى كرم تعود للحفلات في 2020

وتستعد نجوى كرم لمواصلة نشاطها الفني في 2020 بعد فترة توقف، وكشفت عن موعد عودتها لأنشطتها الغنائية والحفلات بعد توقف أزمة فيروس كورنا، حيث كانت آخر حفلاتها في رأس العام، وقالت إنها ستحيي حفل في الإمارات في الخامس من شهر نوفمبر المقبل، والذي سيكون أول حفلاتها بعد توقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويذكر أن آخر أعمال نجوى كرم في أغنية "بيروت" التي طرحتها في بداية الشهر الجاري، وحققت نجاح كبير على يوتيوب بتجاوزها المليون الأول في أيام قليلة من طرحها، وأطلقتها نجوى للتضامن مع الجمهور اللبناني بعد حادث بيروت مؤخراً، والأغنية من كلمات روجيه فغالي، وألحان وسام الأمير، وتوزيع داني الحلو.