أخبار الفن.. رسالة من حسن شاكوش للمستهزئين به.. مطالبة تامر عاشور بأغنية للأهلي.. وحمادة هلال يكشف سر السعادة الزوجية

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها:



رانيا محمود ياسين تسترجع الذكريات مع والدها بصورة من حفل زفافها

نشرت رانيا محمود ياسين صورة جديدة من خلال حساب والدها الفنان الراحل محمود ياسين الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





حمادة هلال: أنا مش سي السيد .. وسر السعادة الزوجية أنك تشترى دماغك

قال الفنان حمادة هلال، إن خالته سمية ونوسة هما من بقيا له بعد والدته، مضيفا خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن ربنا انعم عليه بزوجة طيبة وبنت ناس تحملته، و لم ينس لها أنها لم تعترض على أن والدته سوف تعيش معهم.



الجماهير تطالب تامر عاشور بتحضير أغنية لـ الأهلي

نشر الفنان تامر عاشور منشور جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عبر خلاله عن حبه للنادى الاهلى بعد فوزه على نادى الوداد المغربى بهدفين نظيفين.

لكل إنسان رزق .. حسن شاكوش يوجه رسالة حزينة للمستهزئين به.. فيديو

نشر حسن شاكوش فيديو جديد له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وجه خلاله رسالة مهمة لمن يقومون بإهانته وشتمه.

سينما مصر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية غدا

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، إن مسرحية "سينما مصر" ستعرض فى الثامنة من مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

