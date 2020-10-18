حكت "حورية" تفاصيل الحادث من خلال لقاء تلفزيوني وقالت: "كنت عضو مجلس ادارة في اتحاد الفروسية و لكن اعتزلت بسبب سقوط الحصان علي ظهري في المنصورية وهذا السقوط اصابني بـ "ديسك" في ضهري وكسر في انفي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد حورية فرغلي.. قصة كسر أنفها بسبب حصان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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