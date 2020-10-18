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في عيد ميلاد حورية فرغلي.. قصة كسر أنفها بسبب حصان

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يحل اليوم عيد ميلاد حورية فرغلي التي مثلت منتخب الامارات في الفروسية، ثم اتجهت بعدها الى مجال الفن عام 2010 من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات، ولكنها قررت ان تعتزل الفروسية نهائيا بسبب حادث اليم تعرضت له.

حكت "حورية" تفاصيل الحادث من خلال لقاء تلفزيوني وقالت: "كنت عضو مجلس ادارة في اتحاد الفروسية و لكن اعتزلت بسبب سقوط الحصان علي ظهري في المنصورية وهذا السقوط اصابني بـ "ديسك" في ضهري وكسر في انفي.

وقررت حورية ان تقوم بعمليه تجميل لانفها ولكن أحد الأطباء الذى كان من المفترض أن يصلح لها أنفها أحدث تلف فى وضع التنفس بالأنف ما دفعها للذهاب إلى طبيب آخر لإصلاح ما حدث ولكن تشوه انفها.
يذكر ان حورية فرغلي ولدت في 18 اكتوبر عام 1977 و كانت مقيمة في دولة الامارات مع اسراتها ، ثم انتقلت للعيش في مصر وحصلت علي لقب ملكة جمال مصر عام 2002 ولكنها تنازلت عن اللقب لـ نور السمري ، وشاركت "حورية" في العديد من المسلسلات اهمهم مسلسل "الحالة ج" ، "ساحرة الجنوب".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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