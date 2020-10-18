أخبار السوشيال ميديا: حسن شاكوش يوجه رساله للمستهزئين به.. والأهلى يتصدر تويتر

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر حسن شاكوش فيديو جديد له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وجه خلاله رسالة مهمة لمن يقومون بإهانته وشتمه.

وتحدث حسن شاكوش فى بدايه الفيديو عن غضبه من رواد السوشيال ميديا الذين يصفونه بالجاهل ويقومون بشتمه بسبب شهرته وغضبهم من حصوله على أموال طائلة.

تصدر النادي الاهلي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب فوزه علي نادي الوداد في عقر داره بالمغرب.

وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

نشر الفنان تامر عاشور منشور جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عبر خلاله عن حبه للنادى الاهلى بعد فوزه على نادى الوداد المغربى بهدفين نظيفين.

وكتب تامر عاشور: "عمرى ما احب غير الاهلى".

نشرت رانيا محمود ياسين صورة جديدة من خلال حساب والدها الفنان الراحل محمود ياسين الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وظهرت رانيا محمود ياسين فى الصوره وهي تسترجع ذكرياتها من خلال حفل زفافها برفقه والدها.

تصدر هاشناج #السادسه_زملكاويه موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ودعمت فيه جماهير نادي الزمالك اللاعبين قبل مباراتهم أمام نادي الرجاء المغربي ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دور ابطال افريقيا.