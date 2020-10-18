لينا رقصة لـ كارمن سليمان تقترب من 8 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا، حيث إقتربت من تحقيق 8 ملايين مشاهدة، بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس".
ومن كلمات الأغنية "لا بنام يا حبيبي ولا بهدى.. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة.. من غير ما أشوفك فيها.. هو انت هتيجي كام مرة.. في العمر يا روحي غير مرة.. وانا عايزة أتمتع بيها".
"ولينا رقصة.. لينا رقصة.. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة.. مزيكا وفرحة كبيرة.. خلصانة يا حبيبي كده خالصة.. ولينا رقصة.. لينا رقصة.. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة.. مزيكا وفرحة كبيرة.. خلصانة يا حبيبي كده خالصة.. ولينا رقصة".
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