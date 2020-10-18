برفقة طفليها.. نادين نجيم تنشر صورة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم ، صورة جديدة لها برفقة طفليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت نادين على الصورة قائلة: "صباح الخير من saint Charbel faraya "

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

-ربنا يحميكوا

-دايما متجمعين

وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام ، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.

وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".