وقال في بيان من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "في يوم 7 أبريل 2019 تعاقدت مع شركة "The Producers" للإنتاج الفني والمملوكة للمنتج هاني أسامة، علي مسلسل "نمرة اتنين" من 12 حلقة منفصلة "ببناء درامي موحد" وتم الاتفاق أيضا على إشرافي الفني على كتابة السيناريو والحوار لجميع الحلقات لضمان خروج المسلسل ببناء درامي سليم، وتم بيع المسلسل لمنصة "شاهد" لإنتاجه ضمن أعمالها الأصلية باختيار 6 حلقات.

وانضم للمشروع كبار النجوم والمخرجين وتم كتابة 4 حلقات وتصويرهم بعد إشادة شاهد بجودة الحلقات وكذا إشرافي على العمل. قبل أن تقوم شركة "The Producers" بتجاوزات ليس لها مبرر، منها كتابة سيناريو وحوار باقي الحلقات دون الرجوع لي كمؤلف، وصاحب فكرة العمل، وهو ما خالف بنود العقد بشكل مباشر وصارخ، والسماح لأحد المخرجين المحترمين باختيار كاتب سيناريو آخر لوضع أفكار حلقات جديدة ولا تمت للبناء الدرامي بصلة، دون احترام لحقوق المؤلف". وتابع: "ورغم أن الشركة المنتجة لا تملك أي حق في تعديل المعالجات الدرامية للحلقات، ولا تملك حقوق إضافة حلقات جديدة طبقًا للعقد، استمرت الشركة بتصوير حلقات جديدة مخالفة لطابع المسلسل وفكرته دون إخطاري وبتعتيم متعمد". وفي نهاية البيان بالإعلان عن بدء اتخاذه للإجراءات القانونية ضد الشركة: "بناء عليه، وبعد جلسات ودية فاشلة مع شركة "The Producers" قمت بتكليف د. حسام لطفي المحامي وأستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي لدى النقض والإدارية العليا والدستورية العليا - والمعروف بتاريخه العريق في خوض النزاعات الفنية بجدارة - بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع حقوقي الأدبية والمادية. وتم تحذير الشركة بإنذار قضائي وإرسال نسخة منه لمنصة شاهد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤلف «نمرة اتنين» يقاضي الشركة المنتجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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