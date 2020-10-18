كريم محمود عبد العزيز ضيف شرف مسلسل إسعاف يونس

انضم الفنان كريم محمود عبدالعزيز إلى أسرة مسلسل "اسعاف يونس"،ليشارك في العمل كضيف شرف،ومن المقرر عرض المسلسل على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة.

المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

وكان كريم محمود عبد العزيز، انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "موسى"، والذى ينتمى لنوعية أفلام الخيال العملى، ويشارك في بطولته كل من اياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة وصلاح عبد الله، والفيلم يقدم أول قصة روبوت فى السينما العربية، من خلال طالب فى كلية هندسة يخترعه ليساعده فى أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.