عيد ميلاد حورية فرغلي .. توفى خطيبها فبل زفافها بـ 24 ساعة وعانت بسبب الفروسية

يحل اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة حورية فرغلي التي تعد واحدة من أبرز نجمات جيلها وحملت لقب ملكة جمال مصر عام 2002.

وفي 2002 تنازلت عن اللقب لوصفيتها نور السمري من أجل اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم " كلمني شكرا" ، حيث أثار دورها حالة من الجدل الكبير وفسخت خطوبتها بسبب مشهد جرئ لها ضمن أحداث العمل.

ومرت حورية فرغلي بمراحل صعبة في حياتها، منها وفاة خطيبها قبل يوم واحد من حفل زفافها في 2002، كانت حينها تستقر حورية فرغلي ما بين الامارات وبريطانيا ولكن بعد هذه الحادثة المريرة عادت الى القاهرة واقتحمت مجال التمثيل.

وروت "حورية" تفاصيل الحادث من خلال لقاء تلفزيوني وقالت: "كنت عضو مجلس إدارة في اتحاد الفروسية، ولكن اعتزلت بسبب سقوط الحصان علي ظهري في المنصورية وهذا السقوط أصابني بـ "ديسك" في ضهري وكسر في أنفي.

وقررت حورية أن تقوم بعملية تجميل لأنفها، ولكن أحد الأطباء الذى كان من المفترض أن يصلح لها أنفها أحدث تلفا فى وضع التنفس بالأنف، ما دفعها للذهاب إلى طبيب آخر لإصلاح ما حدث ولكن تشوه انفها.