توم كروز يقفز من سيارة خلال تصوير جزء جديد من Mission Impossible .. صور

ينشغل النجم العالمي توم كروز في تصوير المشاهد المتبقية له من فيلمه الجديد ضمن سلسلة أفلام Mission Impossible ، في مدينة روما الايطالية رغم تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الدول الأوروبية وبالأخص إيطاليا.

وشوهد توم كروز مع الممثلة هايلي أتويل، وهما يصوران مشهد أكشن أثناء قفزهما من سيارة صفراء موديل فايت.

وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز الى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد،مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في اكتوبر 2021.

ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.

دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" "و "American Made"، لافتا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.

وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سوف يستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذي.