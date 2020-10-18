هايدي موسى: مسلسل "طلقتك نفسي" خارج الموسم الرمضاني

عبّرت الفنانة هايدي موسى عن سعادتها بعرض مسلسل "طلقتك نفسي" خارج الموسم الرمضاني.
وقالت هايدي في تصريح لـ"دوت الخليج": "أشعر بحالة من التفاؤل بسبب هذه الخطوة، والتي أعتبرها نقلة في حياتي الفنية".
أضافت :عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني لصالح العمل فأنا أؤيد هذه الفكرة، لأنها استطاعت أن تحقق نجاحا جماهيريًا.
وسيتم عرض مسلسل "طلقتك نفسي" بداية من يوم الاثنين 19 أكتوبر في السابعة مساء، وذلك على قناة "النهار دراما".
مسلسل "طلقتك نفسي" يستعرض أغرب أسباب انتشار الطلاق ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى.
كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون، ومن أخرج محمد النقلي، وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.
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