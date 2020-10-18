صور سعد لمجرد في جلسة صلح مع حاتم عمور ويرد على دعم نبيلة عبيد له

سعد لمجرد ما زال يقضي أوقاته في المغرب منذ أكثر من شهر، ويبدو إنه استغل فترة تواجده بالمغرب في إنهاء خلافاته القديمة مع من زملائه وأبرزهم المطرب حاتم عمور.

سعد لمجرد ينهي خلافاته في المغرب بعد إلغاء حفله بمصر

وتداول جمهور سعد لمجرد صور لآخر ظهور له في المغرب مؤخراً، وكشفت الصور عن عقد سعد لمجرد جلسة صلح خاصة مع زميله المطرب حاتم عمور في المغرب، وذلك بعد فترة من الخلافات والتصريحات العدائية بينهما، وعبر جمهور سعد لمجرد عن سعادتهم بهذه المفاجأة والخطوة، والتي جاءت بعد فترة من الهجوم على سعد لمجرد بسبب أزمة حفله في مصر.

سعد لمجرد يتلقى الدعم من نبيلة عبيد

ونشر سعد لمجرد في الفترة الأخيرة عدة صور له من جولاته في المغرب، وذلك بعد إلغاء جولته الغنائية في مصر بسبب حملات المقاطعة له، ورغم الهجوم الذي تعرض له بالتزامن مع إلغاء الحفل إلا انه تلقى دعم خاص من قبل بعض الفنانين وأبرزهم نبيلة عبيد والتي نشرت فيديو من احد أفلامها على أنغام أغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد، وعلقت:" الجمال عدى الكلام.. سعد المجرد صوت جميل من المغرب العزيز.. المشاهد من فيلم الراقصة و السياسي".

ورد سعد لمجرد على تدوينة نبيلة عبيد الداعمة له وقال في تعليق له على انستقرام:" جزيل الشكر لكِ مدام نبيلة، شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتي تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك، انتي فعلا كنتي و ستظلي محبوبة الجماهير.. أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعكِ".

إلغاء حفل سعد لمجرد في القاهرة

وجاء ذلك بعد الجدل الذي أثير حول سعد لمجرد وحفله في القاهرة والذي ألغي بسبب حملات المقاطعة والهجوم على منظمي الحفل لتعاقدهم مع سعد لمجرد رغم اتهامه في عدة قضايا اغتصاب واعتداء في فرنسا، والتي لم يصدر بحقها أحكام نهائية حتى الآن، وطالب البعض عدم التعاون مع سعد لمجرد إلى أن يثبت براءته في قضيته الشهيرة في فرنسا.

وكان من المفترض أن يحيي سعد لمجرد الحفل في شهر ديسمبر المقبل برعاية شركة "كايرو شو"، وعلق سعد على أزمة الحفل بنشر صورة جديدة له علق عليها قائلاً:"لا شيء يهز القلب المبتسم.. أحب جمهوري ووالدي إلى الأبد".