عتاب بين رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي في العزاء بعد إثارة الأخيرة غضبها ..بالفيديو

رانيا محمود ياسين واصلت استقبالها للمعزين بوفاة والدها النجم الراحل محمود ياسين، ومن بينهم ابنة رجاء الجداوي، أميرة مختار، التي قدمت العزاء لها ولشقيقها الفنان والمخرج عمرو ياسين، إلا أنه بدا واضحاً من خلال فيديو متداول على السوشيال ميديا حصول عتاب بين رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي على خلفية إثارة الأخيرة غضب الأولى بعدما تحدثت في تدوينة لها عن مرض الراحل محمود ياسين.

عتاب بين رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي

وخلال الساعات الماضية، تناقل حسابات السوشيال ميديا مقطع فيديو من عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، ظهرت فيه ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أميرة مختار، أثناء تقديمها التعازي لأسرة الراحل محمود ياسين.

وتوجهت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي بداية نحو المخرج عمرو ياسين وقدمت العزاء له وقامت بمصافحته وتقبيله على وجهه واحتضانه لمساندته في محنته قبل أن يتبادلا أطراف الحديث لثواني، ثم اتجهت أميرة مختار نحو رانيا محمود ياسين وصافحتها وحاولت تقبيلها على وجهها لكن بدا بأن الأخيرة اكتفت بمصافحة اليد، ثم دار بينهما حديث لحوالي ظهرت فيه أميرة مختار وكأنها تشرح للأخيرة موقفها من التدوينة التي كتبتها في حق والدها بينما بدت رانيا محمود ياسين بملامح مستاءة وتعابير يد معاتبة لها.

أزمة ابنة رجاء الجداوي مع أسرة محمود ياسين

وخلال اليومين الماضيين، يبدو بأن أزمة اندلعت بين أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، مع أسرة محمود ياسين وذلك بعدما كتبت الأولى تدوينة عزاء تضمنت موقفا مؤثراً بين والدتها الراحلة رجاء الجداوي والفنان محمود ياسين قبيل فترة زمنية مشيرة الى اصابته بالزهايمر حيث نشرت صورة الراحل وعلقت قائلة عبر حسابها على انستغرام :"الله يرحمك يا أنكل محمود. دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جداً وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني. كانت فرحانة جداً وأعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاس. الله يرحمه رجل محترم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تدوينة أميرة مختار حول مرض محمود ياسمين بالزهايمر إستفز ابنته رانيا محمود ياسين والتي عبرت عن غضبها من تأكيد الأولى إصابة والدها بالزهايمر ، نافية إصابته بهذا المرض، فردت على أميرة مختار في برنامج "التاسعة" قائلة: "والدي مكانش مصاب بالزهايمر وهذا الكلام غير صحيح".

وأضافت رانيا محمود ياسين في معرض ردها على نفي إصابة والدها بالزهايمر: "والدي كان يتذكر أصدقاءه لآخر يوم وكان يحفظ التفصيلات البسيطة مثل تشكيل اللغة العربية وينزعج بشدة لو نطق أحدنا كلمة دون تشكيل صحيح".

وانقسم الجمهور بين من اعتبر بأنه لا يحق لإبنة رجاء الجداوي التدخل في خصوصيات عائلة الراحل محمود ياسين والحديث عن مرضه، وساندوا رانيا محمود ياسين في تصرفها مع أميرة مختار خلال تلقيها العزاء، بينما رأى آخرون بأن الإصابة بالمرض والتحدث عنه أمر غير معيب على الإطلاق وغير مخجل، واستغربوا ردة فعل رانيا محمود ياسين أثناء تلقيها العزاء من أميرة مختار حيث بدت مستاءة من الأخيرة وتعاتبها.

رانيا محمود ياسين تنشر صور العزاء بوالدها

وفي سياق متعلق، وجهت رانيا محمود ياسين الشكر لكل من أدوا واجب العزاء بوالدها فنشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهر فيها العديد من النجوم الذين أدوا واجب العزاء فى جنازه والدها.

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وكتبت رانيا محمود ياسين: "بشكر كل من عزاني في أبي الغالي سواء في جنازة او العزاء او اتصل بي تلفونيا او قدم العزاء علي شبكات التواصل".

وتابعت: "شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها نسألكم الدعاء لأبويا والفاتحه علي روحه الطاهره".

كما نشرت رانيا محمود ياسين صورة من أرشيف صورها مع والدها خلال حفل زفافها حيث استعادت احدى اللحظات السعيدة برفقته.

وتوفي الفنان محمود ياسين يوم الأربعاء الماضي عن عمر 79 عاما بعد رحلة عطاء ثرية قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح، وحصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول".

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.