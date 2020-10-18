صور دنيا سمير غانم تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الجديد مع هشام ماجد "تسليم أهالي"

دنيا سمير غانم احتفلت بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالي" مع الفنان هشام ماجد، والذي يعيدها إلى السينما بعد غياب لما يقارب 5 سنوات، وكذلك يعتبر أول بطولة مطلقة لها في السينما.

دنيا سمير غانم تعود للسينما بعد غياب

ونشرت دنيا سمير غانم صورة جماعية لفريق عمل فيلمها الجديد "تسليم أهالي" على حسابها بانستقرام، واحتفلت بنهاية تصوير الفيلم بعد ما يقارب عام من بدء تصويره، وعلقت على الصورة قائلة:" فركش فيلم تسليم أهالي.. يا رب يعجبكم إن شاء الله"، وأعاد هشام ماجد نشر الصورة احتفالاً بانتهاء عمله الأول مع دنيا سمير غانم في السينما.

النجوم يهنئون دنيا سمير غانم على "تسليم أهالي"

وهنأ عدد من النجوم الفنانة دنيا سمير غانم على انتهاء تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالي"، وعلقوا على صورتها الأخيرة في الكواليس ومنهم الفنان مصطفى خاطر وشيماء سيف وحسن الرداد وميساء مغربي وصبري فواز وغيرهم، ولم تكشف دنيا سمير غانم عن موعد طرح الفيلم في السينمات، ومن المتوقع أن يطرح في أجازة منتصف العام الدراسي في بداية العام المقبل.

وتدور قصة فيلم "تسليم أهالي" في إطار كوميدي ورومانسي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا وعلى رأسهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي بالإضافة إلى الفنانة لوسي ودلال عبد العزيز وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

دنيا سمير غانم في أول بطولاتها المطلقة بالسينما

ويعتبر الفيلم البطولة المطلقة الاولى لدنيا سمير غانم في السينما، وذلك بعد فترة من مشاركتها في أدوار بطولة ثانية مع عدد من النجوم في مسيرتها وأبرزهم أحمد مكي ومن بعده أحمد حلمي في فيلم "لف ودوران" والذي كان آخر أعمالها في السينما عام 2016، واكتفت بعده دنيا سمير غانم في تقديم بطولات منفردة لها في الدراما قبل العودة بفيلم "تسليم أهالي".

ولم تحسم دنيا سمير غانم مصير تواجدها في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعد غيابها عن المنافسة في الموسم الماضي، وكانت آخر مشاركاتها في المسلسل الكوميدي "بدل الحدوتة 3" في موسم رمضان قبل الماضي.