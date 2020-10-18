فيديو نجوم أثاروا الغضب باحتفالهم في ليلة وداع محمود ياسين وليلى علوي ترقص بملابس العزاء!

تعرض عدد من نجوم الوسط الفني لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجاهلهم لحالة الحداد على الفنان محمود ياسين، ونشرهم عدة فيديوهات لرقصهم واحتفالهم في حفل خاص لعمرو دياب ومنهم أحمد السقا ويسرا وليلى علوي وإلهام شاهين.

انتقادات للنجوم بسبب احتفالهم تجاهلهم الحداد على محمود ياسين

وتزامن حفل عمرو دياب الخاص مع عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، وحضر الحفل والعزاء عدد من النجوم، والذين نشروا فيديوهات وصور لهم من حفل عمرو دياب الصاخب بعد تداول صور لهم من العزاء، وهو ما عرضهم للانتقادات والسخرية على مواقع التواصل بسبب تجاهلهم لحالة الحداد على محمود ياسين ونشرهم فيديوهات الحفل بالتزامن مع العزاء.

ليلى علوي ترقص في حفل عمرو دياب بفستان عزاء محمود ياسين!

وتعرضت الفنانة ليلى علوي للقدر الأكبر من الهجوم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفها من عزاء محمود ياسين، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام وهي تغني وترقص في حفل عمرو دياب بعد دقائق من تداول صور لها في عزاء الراحل محمود ياسين، وظهرت ليلى علوي في المناسبتين بنفس الفستان، وهو ما تسبب في زيادة الهجوم عليها من قبل المتابعين والذين اتهموها بعدم احترام حالة الحداد والعزاء.

أحمد السقا ويسرا والنجوم يتعرضون للهجوم بسبب حفل عمرو دياب

وتعرض عدد آخر من النجوم للهجوم أيضاً بسبب نفس الموقف الذي وقعت به ليلى علوي، ومنهم الفنانة يسرا التي كانت متواجدة في الحفل، بالإضافة إلى الفنان أحمد السقا والذي تواجد في الحفل بعد حضوره جنازة الفنان محمود ياسين، وشهد الحفل تواجد عدد من النجوم الآخرين مثل دينا الشربيني وروبي وغيرهم.

نبيلة عبيد تتعرض للهجوم بسبب محمود ياسين

وسبقت الفنانة نبيلة عبيد ليلى علوي والنجوم في التعرض للهجوم بسبب تجاهلها لحالة الحداد على محمود ياسين، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها على انستقرام فيديو يحتوى على مقاطع لها من فيلم "الراقصة والسياسي" على خلفية أغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد، الذي أشادت الفنانة المصرية بصوته فكتبت: "الجمال عدى الكلام..سعد المجرد صوت جميل من المغرب العزيز..المشاهد من فيلم (الراقصة و السياسي) وحشتوني مساء الفل على عيونكم"، وتلقت انتقادات واسعة بسبب تجاهلها لحالة الحداد والعزاء في الوسط الفني.

وشهد عزاء الفنان الراحل محمود ياسين تواجد كبير لنجوم الفن من مختلف الأجيال ومنهم الفنان محمود حميدة وعبد الرحمن أبو زهرة ويوسف شعبان وأحمد آدم وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وريهام حجاج ومحمد رمضان وأحمد زاهر وابنته ليلى زاهر وغيرهم من النجوم.