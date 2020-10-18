بيتر ويبر رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لـ...

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اسم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في الدورة الرابعة للمهرجان.
وجاء في بيان صادر عن المهرجان: "عندما يتعلق الأمر بتقديم أفلام ذكية وجذابة، فبيتر ويبر هو الخبير. أخرج المخرج البريطاني العديد من الأعمال المشهورة التي جعلته راويا بارعا. سواء كان ذلك في أول أعماله، الفتاة ذات القرط اللؤلؤي(2003) وهانيبال رايزينج(2007)، فإن أعماله متنوعة، وقادرة على جذب الانتباه وتحريك القلوب".
وتابع: "يسعدنا أن نعلن أن المخرج البريطاني سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة، لينضم في اللجنة إلى نجوم آخرين مثل المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، والممثل المصري آسر ياسين".
يذكر أن المخرج بيتر ويبر، أخرج مؤخرا مسلسل "ممالك النار" للنجم خالد النبوي، والذي حاز على إشادات واسعة.
وتنطلق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري.
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