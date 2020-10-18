بيتر ويبر رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لـ...

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اسم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في الدورة الرابعة للمهرجان.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان: "عندما يتعلق الأمر بتقديم أفلام ذكية وجذابة، فبيتر ويبر هو الخبير. أخرج المخرج البريطاني العديد من الأعمال المشهورة التي جعلته راويا بارعا. سواء كان ذلك في أول أعماله، الفتاة ذات القرط اللؤلؤي(2003) وهانيبال رايزينج(2007)، فإن أعماله متنوعة، وقادرة على جذب الانتباه وتحريك القلوب".

وتابع: "يسعدنا أن نعلن أن المخرج البريطاني سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة، لينضم في اللجنة إلى نجوم آخرين مثل المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، والممثل المصري آسر ياسين".

يذكر أن المخرج بيتر ويبر، أخرج مؤخرا مسلسل "ممالك النار" للنجم خالد النبوي، والذي حاز على إشادات واسعة.

وتنطلق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري.