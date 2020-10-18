شائعات الاعتزال تطارد النجوم وآخرهم بهاء سلطان

أثار الفنان بهاء سلطان جدلا واسعا فور شائعة الاعتزال التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذى دفع بعض الفنانين للتعليق عليها بضرورة التراجه عن هذا القرار لذلك صرح بانها شائعة. دوت الخليج رصدت في هذا التقرير أبرز النجوم الذين أعلنوا عن اعتزالهم ثم تراجعوا .

ونفى الفنان بهاء سلطان، لـ دوت الخليج، ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة حول اعتزاله الفن واتجاهه لتقديم الأناشيد الدينية والابتهالات، بدلًا من الغناء، بعد مقابلته أحد الشيوخ مؤخرًا.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل، بعدما نشر إمام مسجد بمحافظة الإسكندرية صورة مع بهاء سلطان، عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، وأشار في تعليق علي الصورة أنه في طريقه للاعتزال والاكتفاء بطرح الأناشيد والابتهالات الدينية.

وقال الشيخ: “تحدثت مع بعض الشباب عنه أمس، وأنني أرى بداخله إنسانًا آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعتزم هذه الأيام اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له”، وتابع: “وإذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله علي مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن يفضفض وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدًا من يأخذ بيده، متمنيا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد”.

كما أعلنت لقاء سويدان عن قرار الاعتزال عبر صفحته على فيسبوك قائلة : "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

بينما أثار الفنان فادى خفاجة جدلا واسعا بعد أزمته الأخيرة، والتى تم حبسه فيها بسبب إزعاج جاره، وكتب على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله هكمل مستقبلي الفني في دولة تانية بتقدر الإنسانية قبل المواهب، وده قرار نهائي بجد بيني وبين نفسي مش هارجع فيه".