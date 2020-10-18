ساموزين يطرح حورية فى جزيرة.. 11 نوفمبر

يستعد المطرب ساموزين، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حورية في جزيرة"، على موقع الفيديوهات يويتوب وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل.

الأغنية من ألحان معتز أمين، كلمات محمد شوقى، توزيع أسامة عبد الهادى.

وطرح سامو زين مؤخرا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلماته بالتعاون مع معتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبدالهادي، وفكرة وإخراج سامو زين.