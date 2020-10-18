يستعد المطرب ساموزين، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حورية في جزيرة"، على موقع الفيديوهات يويتوب وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل.
الأغنية من ألحان معتز أمين، كلمات محمد شوقى، توزيع أسامة عبد الهادى.
وطرح سامو زين مؤخرا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلماته بالتعاون مع معتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبدالهادي، وفكرة وإخراج سامو زين.
يذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنية "حب حب" .
الأغنية من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.
ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت
يذكر أن سامو زين طرح كليب أغنية من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساموزين يطرح حورية فى جزيرة.. 11 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.