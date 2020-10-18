مفاجأة في فيلم No time to die ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند

كشفت صحفية ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل جديدة حول فيلم No time to die ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، الذي تأجل عرضه مجددا بسبب وباء فيروس كورونا

وقالت الصحفية البريطانية إنه لأول مرة منذ 50 عاما، تبدأ أحداث فيلم ضمن سلسلة جيمس بوند بدون مشهد أكشن للجاسوس البريطاني الشهير من الأجزاء السابقة مثلما حدث في باقي الأفلام، حيث لم يظهر دانيال كريج في أول مشهد من فيلم. بينما ستبدأ أحداث الفيلم بمشهد للممثلة الشهيرة ليا سيدوكس، وهي تجسد دور مادلين سوان. ويشارك بالفيلم المنتظركل من رامي مالك، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس. ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة. مشاركة رامى مالك فى الفيلم تأتى بعد حصده جائزة أفضل ممثل ضمن حفل أكادمية الاوسكار عن دوره المميز فى فيلم bohemian rhapsody، وترشيحه لأكثر من فيلم كبير. دعا منتجو No Time to die ، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص للفيلم الذي سيقام في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية بتاريخ العرض الجديد. ويأتي ذلك بعد إعلان احتمالية حضور الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريج كيت ميدلتون العرض الخاص للفيلم في العاصمة البريطانية لندن.



وقالت الصحفية البريطانية أنه لأول مرة منذ 50 عاما ، تبدأ احداث فيلم ضمن سلسلة جيمس بوند بدون مشهد أكشن للجاسوس البريطاني الشهير من الأجزاء السابقة مثلما حدث في باقي الأفلام، حيث لم يظهر دانيال كريج في أول مشهد من فيلم.

بينما ستبدأ أحداث الفيلم بمشهد للممثلة الشهيرة ليا سيدوكس، وهي تجسد دور مادلين سوان.

ويشارك بالفيلم المنتظر كلا من رامي مالك، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.

ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

مشاركة رامى مالك فى الفيلم تأتى بعد حصده جائزة أفضل ممثل ضمن حفل أكادمية الاوسكار عن دوره المميز فى فيلم bohemian rhapsody، وترشيحه لأكثر من فيلم كبير.

دعا منتجو No Time to die ، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص للفيلم الذي سيقام في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية بتاريخ العرض الجديد.

ويأتي ذلك بعد إعلان احتمالية حضور الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريج كيت ميدلتون العرض الخاص للفيلم في العاصمة البريطانية لندن.