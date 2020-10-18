وكتبت اريانا غراندي على جهاز الكمبيوتر اسم Position لتلوح لجمهورها إلى اسم ألبومها الرابع.
وصرحت اريانا غراندي في حوار تلفزيوني أنها لا تشعر بالراحة عند طرح أي ألبوم أو أغنية، لافتة إلى أنها تواصل كتابة وتأليف أغان هذه الفترة لطرحها فيما بعد.
وإيمانا بدورها المجتمعي من اجل مواجهة فيروس كورونا، قامت أريانا غراندي ومواطنتها النجمة العالمية تايلور سويفت بتحويل مبالغ مالية عبر التحويلات البنكية الاونلاين للأشخاص الذين خسروا أعمالهم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال موقع Page six إن أريانا غراندي تحول مبالغ ما بين من 500 إلى 1000 دولار وتتكفل بمرتبات لما يقارب من 20 ألف شخص خلال هذه الأزمة، كما وجه أحد جمهور أريانا غراندي الشكر إليها بسبب تمكنه من دفع إيجار منزله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أريانا غراندي تكشف اسم ألبومها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.