أريانا غراندي تكشف اسم ألبومها الجديد

كشفت المغنية الأمريكية اريانا غراندي عن اسم ألبومها الجديد المقرر طرحه الأسبوع المقبل، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت اريانا غراندي على جهاز الكمبيوتر اسم Position لتلوح لجمهورها إلى اسم ألبومها الرابع.

وصرحت اريانا غراندي في حوار تلفزيوني أنها لا تشعر بالراحة عند طرح أي ألبوم أو أغنية، لافتة إلى أنها تواصل كتابة وتأليف أغان هذه الفترة لطرحها فيما بعد.

وإيمانا بدورها المجتمعي من اجل مواجهة فيروس كورونا، قامت أريانا غراندي ومواطنتها النجمة العالمية تايلور سويفت بتحويل مبالغ مالية عبر التحويلات البنكية الاونلاين للأشخاص الذين خسروا أعمالهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع Page six إن أريانا غراندي تحول مبالغ ما بين من 500 إلى 1000 دولار وتتكفل بمرتبات لما يقارب من 20 ألف شخص خلال هذه الأزمة، كما وجه أحد جمهور أريانا غراندي الشكر إليها بسبب تمكنه من دفع إيجار منزله.