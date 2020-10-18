وفاة المطربة التونسية نعمة عن عمر يناهز 84 عاما

وكتبت فريال يوسف تعليقا على صورة المطربة نعمة: "انا لله وانا اليع راجعون وفاة الفنانة الكبير نعمة الزمن الجميل .. تاريخ من الفن والنجاحات .. عطاء لمدة سنوات لتترك بصمة ومكانة في قلوب محبيها وجمهورها في الجنة ان شاء الله الله يرحمك وينعمك".
ولدت نعمة لعائلة محافظة من ذرية الشيخ سيدي معاوية عاشت طفولتها مع أمها بين قرية ازمور وتونس العاصمة.
انضمت نعمة الى المعهد الرشيدي وأصبحت من مطربات فرقة الرشيدية ولقبها الفنان صالح المهدي ب"نعمة" ولحن لها مجموعة من الأغاني العاطفية، من بينها"يا ناس ماكسح قلبو" و"الدنيا هانية" و"الليلة اه ياليل" .
وكانت الإذاعة التونسية تنقل كل نصف شهر حفلات الفرقة الرشيدية وتقوم بتقديمها مباشرة على الهواء.
لقبها الأديب والروائي والمسرحي "يوسف ادريس" بـ مطربة تونس الاولى، وكان يخصها بمناسبات خاصة في القاهرة.
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