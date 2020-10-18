وعقبال الزمالك.. صلاح عبدالله يعلق على فوز الأهلى على الوداد المغربى | شاهد

علق الفنان صلاح عبدالله على فوز النادى الأهلى على الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ونشر صلاح عبدالله تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وكتب: " ‏مبرووووووووك ياأهلي وعقبال الزمااااااااااالك يااااااااااااااااااااااااااارب " .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

- ‏‎شكرا عمى صلاح الزمالك كلها تكرم علشان يا عم صلاح .

- ‏‎الله يبارك فيك يا عم صلاح وعقبالكم بكره كلنا واحد ولاد مصر الطيبه الحبيبه بلد الاصول والاخلاق مصر مصر مصر يا أغلى اسم في الوجود.

- ‏‎الله يبارك في حضرتك وعقبالكم

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وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.