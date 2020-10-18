شيماء سيف ترقص على "لقيت الطبطبة" في حنة هنادي مهنى

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة شيماء سيف أثناء حضورها الاحتفال بـ حنة الفنانة هنادي مهنى وهي ترقص على أغنية "لقيت الطبطبة" لحسين الجاسمي مرتدية جلابية بلدي باللون الأحمر مزينة بالترتر.

من ناحية أخرى شارك الفنان أحمد خالد صالح متابعيه صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر النجم الراحل خالد صالح، في صورة "فوتوشوب" بجوار نجله الفنان الشاب أحمد خالد صالح، والنجمة هنادي مهنى، ليكمل فرحته بالاحتفال بيوم العمر بجوار والده.

وعلق أحمد خالد صالح علي الصورة، قائلًا: "صورة غالية اوي عليا، ربنا يسعدك و يطمنك علينا ويجعلك فخور بينا ومنعم يا أبويا يا رب ذي ما احنا طول الوقت فخورين وانتمائنا ليك هو اكبر فخر وسعادة .. تسلم أيدك يا مبدع علي ابداعك الي يفرح القلب @mgpexel شكرًا يا محمد يا مبدع ".

وتصدر الفنان أحمد خالد صالح منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الآن.

وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.

ويبلغ أحمد خالد صالح من العمر 28 عامًا ، وهنادى مهنا 23 عامًا.

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وأنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.