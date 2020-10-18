شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور مع صديقتها

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بصور جديدة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نرمين الفقى وظهرت نيرمين الفقي في الصورة بصحبة صديقتها وابنها، وعلقت علي الصورة قائلة "مالك.. ربنا يحميك ابن اختي وصحبتي الغالية". ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: - ربنا يخليهولها - قمر كالعاده - شكلكوا يجنن اقرأ ايضا : يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E. مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بصور جديدة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نرمين الفقى وظهرت نيرمين الفقي في الصورة بصحبة صديقتها وابنها، وعلقت علي الصورة قائلة "مالك.. ربنا يحميك ابن اختي وصحبتي الغالية". ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: - ربنا يخليهولها - قمر كالعاده - شكلكوا يجنن اقرأ ايضا : يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E. مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين

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