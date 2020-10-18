نضال الشافعي: أشارك مع أحمد عز بـ في يوم وليلة .. ومحمود ياسين أحد رواد الفن

أكد الفنان نضال الشافعي، أن تركيزه فى الوقت الراهن ينصب فى العمل مع الفنان أحمد عز في مسلسل فى يوم وليلة.قال نضال الشافعى، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، على هامش تكريمه فى مهرجان الموضة بقرية السليمانية فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أعمل جاهدا رفقة الفنان أحمد عز حالياً فى مسلسل فى يوم وليلة والانتهاء منه.
وعن رحيل الفنان محمود ياسين ، قال نضال الشافعي : تعلمنا الكثير من الراحل محمود ياسين وندعو له بالرحمة والمغفرة وأنا أحد تلاميذ مدرسة الراحل ويظل أحد الرواد العظام فى مدرسة الفن.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا في يونيو الماضي بإعادة فتح السينمات من جديد بعد إغلاقها بسبب كورونا حيث تم السماح بفتح السينمات بنسبة استيعابية 25% ثم زيادتها في سبتمبر إلى 50٪ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية لمنع انتشار الفيروس.
يذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك فى أحداث فيلم زنزانة 7 في إطار من الأكشن وهو من إخراج إبرام نشأت وتأليف حسام موسى ويجسد بطولته كل من الفنان نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصري ومنة فضالي وأحمد التهامي وتامر أمين وعبير صبري.
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