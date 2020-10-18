شهيرة توجه رسالة مؤثرة لـ محمود ياسين بعد رحيله

بعد مرور أيام قليلة على وفاته، وجهت الفنانة شهيرة رسالة مؤثرة إلى زوجها الراحل محمود ياسين من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت :"حبيبي وحبيبي وروحي والحياه التي ذهبت بعيدا كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياه وصعابها فانا الجزء الطاغي ولما تعبت في السنين الماضيه كنت لك وكنت لك وكنت لك ".

وأضافت :"وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب والحب والحب لقلب أنسان بدرجه رجل أستثنائي في كل شيئ في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب أستثنائى في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير أستثنائي في أنسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع علمني حاجه أغلبنا يعتبرها ثقيله علي قلبه ".

تابعت :"وهي ثقافة الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوه وكرامه وليس العكس وكان دايما لأقل شيئ يقول آسف اقوله علي أيه ياحبيبي مش مستاهله وانالما اغلط أقوله انا آسفه يرد يقول العفو العفو ياحبيبي ايه الأدب ده ايه الأخلاق دي هقول أيه ولا أيه صلاه الجنازه المهيبه التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورنا لخير دليل علي حب المولي لك (نادي الله سيدناجبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمدلله الحمدلله الحمدلله يارب روح وريحان".